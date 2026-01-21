Выступая на заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, Арман Утегулов отметил, что государственная поддержка дала определённые положительные результаты, однако структурные и системные проблемы в отрасли до сих пор сохраняются.

Одной из ключевых он назвал проблему учёта численности поголовья и низкой продуктивности. По его словам, эти факторы напрямую влияют на развитие животноводства. Сенатор напомнил, что в 2024 году в Послании Главы государства было указано на наличие в стране 2 млн голов крупного рогатого скота и более 3 млн голов мелкого рогатого скота, которые при этом не состоят на учёте.

В этой связи в 2025 году из республиканского бюджета были выделены средства, а Бюро национальной статистики провело сельскохозяйственную перепись до октября 2025 года. Однако, как подчеркнул сенатор, результаты переписи до настоящего времени остаются недоступными.

"Уже сейчас численность поголовья лошадей по данным информационной системы министерства составляет 4 млн 652 тыс. голов, тогда как по статистической системе — 4 млн 595 тыс. голов. Кроме того, на местах фиксируются совершенно иные данные. Как в таких условиях, без учёта этих расхождений, будет реализовываться недавно утверждённая Концепция развития животноводства, предусматривающая распределение субсидий и льготных кредитов? Без учёта искажённой информации реализовать поставленные задачи невозможно", — заявил он.

Кроме того, депутат указал на несоответствие объёмов и качества продукции, получаемой с одной головы скота, экономическим и технологическим требованиям. Так, в 1990-е годы объём производства мяса в живом весе составлял 2,6 млн тонн, тогда как в 2024 году этот показатель снизился до 1,9 млн тонн. За тот же период производство шкур сократилось с 107,9 тыс. тонн до 36,3 тыс. тонн, а объёмы надоенного молока — с 5,6 млн тонн до 3,6 млн тонн.

По словам сенатора, эти данные свидетельствуют об опасной тенденции — снижении продуктивности на протяжении более чем тридцати лет и сохранении высокой зависимости от импорта. Среди основных причин он назвал низкую долю племенного скота, несистемный характер селекционной работы и формальный подход к искусственному осеменению. Также отмечается слабая связь между наукой и производством и отсутствие долгосрочной политики по наращиванию генетического потенциала.

Вторым крупным блоком проблем Арман Утегулов обозначил несогласованность между производством живого скота и перерабатывающей отраслью. По его словам, значительная часть выращенного скота не поступает на откормочные площадки, а реализуется через мелкотоварные хозяйства или посредников.

Недостаточное количество откормочных площадок, их неравномерное размещение по регионам и краткосрочные механизмы финансирования не позволяют готовить скот в соответствии со стандартами. В результате перерабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом и нестабильным качеством сырья.

Как отметил сенатор, сегодня часть мясоперерабатывающих предприятий страны работает лишь на уровне 50–60 процентов от проектной мощности. В качестве примера он привёл область Абай, где при наличии перерабатывающих предприятий мелкий рогатый скот из-за нехватки сырья завозится из соседних Монголии и России. По его словам, это наглядно демонстрирует слабую взаимосвязь между производством живого скота и перерабатывающей отраслью.