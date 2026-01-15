В Казахстане зафиксированы системные злоупотребления в сфере арбитражного разбирательства, которые ставят под сомнение его роль как альтернативного и эффективного механизма разрешения споров. Об этом заявил сенатор Евгений Больгерт в депутатском запросе, направленном в адрес уполномоченных государственных органов, передает BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на то что институт арбитража создавался для разгрузки судебной системы, фактическая правоприменительная практика демонстрирует обратную тенденцию. Согласно данным информационной системы "Турелек", в 2023-2025 годах в суды поступило 2844 ходатайства об отмене арбитражных решений.

Сенатор указал на многочисленные факты злоупотреблений, включая навязывание арбитражных оговорок через типовые договоры присоединения, вынесение решений аффилированными "карманными" арбитрами, а также рассмотрение споров заочно - без надлежащего уведомления сторон. В ряде случаев граждане узнают о многократно завышенных суммах взыскания лишь на стадии исполнительного производства. Дополнительную обеспокоенность вызывает использование отдельными арбитражами наименований, имитирующих государственные суды.

"Анализ правоприменительной практики изобилует фактами злоупотреблений. Решения выносятся аффилированными арбитрами, зачастую не имеющими юридического образования или ранее судимыми, подчас - заочно, без надлежащего уведомления сторон или с прямым отказом в отводе предвзятых арбитров. Всё это позволяет взыскивать суммы, в разы превышающие основной долг, о которых граждане узнают уже на стадии исполнительного производства", — отметил Евгений Больгерт.

Он подчеркнул, что, несмотря на введённый в 2024 году запрет на рассмотрение арбитражами споров по кредитам, граждане по-прежнему остаются уязвимыми. В этой связи сенатор предложил комплекс мер по усилению государственного регулирования арбитража.

Среди инициатив - введение дополнительных квалификационных требований к арбитрам, включая обязательное специальное обучение, а также рассмотрение вопроса об обязательном страховании профессиональной ответственности постоянно действующих арбитражей. Кроме того, предлагается усилить институт отвода арбитров, предоставив сторонам право обращаться в государственный суд в случае отказа арбитража удовлетворить отвод.

Отдельно в запросе поднимается вопрос законодательного приравнивания аффилированности арбитра со стороной спора к нарушению публичного порядка Республики Казахстан, что должно стать безусловным основанием для отмены арбитражного решения. Также предлагается запретить использование вводящих в заблуждение наименований, содержащих, в частности, слово "суд".