Сенатор Жексенбай потребовала защитить работников культуры и модернизировать театры
Сенатор Бибигуль Жексенбай в ходе заседания Сената подняла системные вопросы развития сферы культуры и искусства, отметив, что данные проблемы неоднократно озвучивались коллективами культурных организаций Астаны на встречах с парламентариями, передает BAQ.KZ.
В депутатском запросе акцент сделан на кадровый потенциал отрасли, техническое состояние учреждений культуры и социальную незащищённость работников сферы. По словам сенатора, несмотря на стратегическую значимость культуры, ряд направлений до сих пор остаётся недостаточно урегулированным на институциональном уровне.
"Глава государства на V Национальном курултае подчеркнул, что искусство и культура являются духовным кодом нации, а уровень цивилизованности государства определяется его отношением к культуре. Поэтому сферу культуры необходимо рассматривать не как вспомогательное направление, а как ядро устойчивого государственного развития", — отметила Бибигуль Жексенбай.
Она обратила внимание на отсутствие законодательного закрепления новых современных профессий в сфере культуры, включая продюсеров цифрового контента, инженеров сценических цифровых технологий, специалистов инклюзивной культуры и аналитиков культурных данных. По её словам, это тормозит развитие отрасли и её адаптацию к современным требованиям.
Отдельно сенатор указала на техническую отсталость ряда театров, концертных организаций и филармоний Астаны. В учреждениях культуры используются морально устаревшие системы сценического света и звука, ограничены возможности цифровой трансляции и архивирования, а также снижена готовность к международным гастролям и копродукционным проектам.
Кроме того, Жексенбай отметила недостаточное развитие инклюзивной культурной среды.
"Участие граждан с инвалидностью в искусстве и деятельность инклюзивных театров и студий в основном остаются на уровне отдельных инициатив и не обеспечены устойчивой государственной поддержкой", — заявила сенатор.
В числе уязвимых категорий работников культуры она также назвала представителей балетного и циркового искусства, а также дирижёров, чьи правовой статус, социальные гарантии и возможности профессионального развития, по её словам, остаются недостаточно урегулированными.
В этой связи сенатор предложила рассмотреть на уровне Правительства ряд институциональных решений. Среди них - законодательное закрепление современных культурных и цифровых специальностей, установление правовых и социальных гарантий для дирижёров, внедрение минимальных национальных технических стандартов для организаций культуры, развитие инклюзивной культурной среды на основе устойчивого финансирования, а также меры социальной защиты и профессионального перепрофилирования для представителей балетного и циркового искусства.
