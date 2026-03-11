Сенат Парламента Казахстана одобрил соглашение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств (ОТГ), передает BAQ.kz.

Документ направлен на развитие сотрудничества между странами ОТГ в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также на координацию совместных действий при стихийных бедствиях.

Соглашение было подписано руководителями чрезвычайных ведомств стран Организации тюркских государств в ноябре 2024 года. Оно предусматривает создание механизма, который позволит государствам оперативно оказывать друг другу помощь в случае крупных природных катастроф, техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что страны смогут добровольно направлять спасательные подразделения, специалистов, технику и гуманитарную помощь государству, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации.

Для координации работы механизма будет создан секретариат, штаб-квартира которого разместится в Стамбуле.

Возглавлять секретариат будет генеральный секретарь, которого Совет министров чрезвычайных ведомств стран ОТГ будет назначать сроком на три года.

Содействие в создании и функционировании секретариата окажет турецкая сторона.

Также предусмотрено, что Совет министров будет возглавлять руководитель чрезвычайного ведомства той страны, которая председательствует в Организации тюркских государств. Это позволит координировать совместные действия и развивать сотрудничество в сфере гражданской защиты.

Ожидается, что реализация соглашения поможет повысить готовность стран ОТГ к реагированию на чрезвычайные ситуации и укрепит взаимодействие спасательных служб государств-участников.