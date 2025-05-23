В Сенате Парламента Республики Казахстан депутаты озвучили необходимость выделения 40 миллиардов тенге на создание нового казахстанского спутника KazSat-3R. Как пояснили парламентарии, проект малого космического аппарата критически важен для телерадиовещания, связи и широкополосного интернета на территории страны, передаёт BAQ.KZ.

Отечественный спутник предполагается собрать на сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов, который уже функционирует в Казахстане, но пока не выпустил ни одного изделия. Несмотря на это, комплекс уже получил первый международный заказ — спутник для Монголии.

По словам сенатора Андрея Лукина, в декабре этого года с космодрома Байконур должен состояться запуск ракетоносителя, произведенного в Казахстане, который выведет на орбиту спутник отечественного производства.

"Мы должны говорить о том, что Казахстан способен производить и спутники, и ракетоносители. У нас уже работает акционерное общество "Байтерек", которое ведет разработку легкой ракеты. В декабре этого года мы планируем первый запуск", — цитирует Лукина КТК.

Парламентарии подчеркнули, что Казахстану важно не просто запускать единичные проекты, а стать полноценным игроком в международной космической отрасли, развивая и спутниковую, и ракетостроительную индустрию.

Ранее мы писали о том, что Казахстан намерен последовательно развивать собственную спутниковую программу, сочетая научные, технологические и экономические цели, чтобы занять устойчивые позиции на глобальном космическом рынке.