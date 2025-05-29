Сенаторы предложили новые изменения в закон о защите прав потребителей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сенат рассмотрел законопроект, направленный на развитие финансового рынка, защиту прав потребителей финансовых услуг и сокращение бюрократических барьеров, передат BAQ.KZ.
Депутаты поддержали предложенные нормы и внесли ряд новых предложений по отдельным статьям закона.
Первое направление — защита военнослужащих от чрезмерного кредитования. Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать кредиты военнослужащим срочной службы, если в их кредитной истории указано, что они проходят службу. Для этого будет налажен автоматический обмен информацией между Министерством обороны и кредитными бюро.
Второе — борьба с телефонным мошенничеством. Операторы связи должны создать внутренние антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки. Введено обязательное взаимодействие операторов с Антифрод-центром Национального банка для оперативной блокировки подозрительных номеров.
Третье — повышение прозрачности банковских операций. Установлены чёткие сроки информирования клиентов и контролирующих органов о неправомерном доступе к банковской тайне и сведениям о микрокредитах. Банки и микрофинансовые организации обязаны быстро уведомлять об инцидентах и устранять последствия.
Четвёртое — упрощение требований для иностранных банков. Открытие дочерних структур иностранных банков в Казахстане станет проще: минимальный кредитный рейтинг может принадлежать как банку, так и его материнской компании.
Пятое — регулирование инвестиционных и венчурных фондов. Введены стандарты надзора и прозрачности, направленные на защиту интересов инвесторов.
Шестое — правила взаимодействия с коллекторами. Время общения коллекторов с должниками ограничено в будние дни и устанавливается в комфортный для граждан интервал.
С предложенными сенаторами поправками закон возвращён в Мажилис.