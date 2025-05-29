Сенат рассмотрел законопроект, направленный на развитие финансового рынка, защиту прав потребителей финансовых услуг и сокращение бюрократических барьеров, передат BAQ.KZ.

Депутаты поддержали предложенные нормы и внесли ряд новых предложений по отдельным статьям закона.

Первое направление — защита военнослужащих от чрезмерного кредитования. Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать кредиты военнослужащим срочной службы, если в их кредитной истории указано, что они проходят службу. Для этого будет налажен автоматический обмен информацией между Министерством обороны и кредитными бюро.

Второе — борьба с телефонным мошенничеством. Операторы связи должны создать внутренние антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки. Введено обязательное взаимодействие операторов с Антифрод-центром Национального банка для оперативной блокировки подозрительных номеров.

Третье — повышение прозрачности банковских операций. Установлены чёткие сроки информирования клиентов и контролирующих органов о неправомерном доступе к банковской тайне и сведениям о микрокредитах. Банки и микрофинансовые организации обязаны быстро уведомлять об инцидентах и устранять последствия.

Четвёртое — упрощение требований для иностранных банков. Открытие дочерних структур иностранных банков в Казахстане станет проще: минимальный кредитный рейтинг может принадлежать как банку, так и его материнской компании.

Пятое — регулирование инвестиционных и венчурных фондов. Введены стандарты надзора и прозрачности, направленные на защиту интересов инвесторов.

Шестое — правила взаимодействия с коллекторами. Время общения коллекторов с должниками ограничено в будние дни и устанавливается в комфортный для граждан интервал.

С предложенными сенаторами поправками закон возвращён в Мажилис.