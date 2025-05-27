Депутаты Сената Парламента РК посетили одну из войсковых частей Министерства обороны, чтобы на месте ознакомиться с условиями службы и быта военнослужащих, передаёт BAQ.KZ.

Парламентарии осмотрели командный пункт бригады, казарму, общежитие, крытое тактическое поле и актовый зал. Особое внимание было уделено вопросам социальной обеспеченности военных — от уровня полевых выплат до жилищных и транспортных льгот.

Председатель комитета Андрей Лукин подчеркнул, что достойные условия службы и стабильное денежное довольствие — не только элемент социальной справедливости, но и важный фактор формирования профессиональной, мотивированной армии.

"Повышение престижа военной службы, особенно в глазах молодежи, напрямую зависит от того, насколько государство выполняет свои обязательства перед защитниками Родины", — заявил Лукин.

Он отметил, что только через комплексный подход к решению вопросов жилья, компенсаций, карьерного роста и информационной политики можно создать действительно боеспособную армию.

Представители Министерства обороны рассказали сенаторам о материально-технической базе части, степени обеспеченности отоплением, коммунальными услугами и местами проживания.

В ходе визита прозвучало мнение о необходимости системного повышения статуса военной службы в глазах общества и расширения мер поддержки для военнослужащих и членов их семей.