В Сенате заявили о системных нарушениях в управлении средствами, направленными на здравоохранение, образование и социальную защиту, передает BAQ.KZ.

На заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке были рассмотрены отчёты Правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению республиканского бюджета за 2024 год.

Как отметил председатель Комитета Нурторе Жусип, несмотря на значительные расходы на социальную сферу, результаты аудита показали слабый контроль за целевым использованием средств. По его словам, государство продолжает финансировать ключевые направления социальной политики, однако уровень финансовой дисциплины вызывает серьёзные опасения.

"Существенные объёмы неэффективных и нецелевых расходов, нарушения в бухгалтерском учёте, а также слабая реализация госпрограмм говорят о необходимости коренной реформы системы бюджетного управления", — подчеркнул Жусип.

Согласно данным Высшей аудиторской палаты, за прошлый год выявлены многочисленные факты неэффективного использования бюджета, пробелы в управлении активами и низкая результативность вложений в социальные проекты. Аудиторы подчёркивают: нарушений меньше не становится, а риски утраты бюджетных средств продолжают расти.

Жусип также призвал использовать отчёты ВАП не только как инструмент фиксации проблем, но и как основание для конкретных правовых и организационных мер. Он подчеркнул важность повышения квалификации кадров в сфере госфинансов и усиления институциональной дисциплины.

"Нам необходим не косметический ремонт, а системные изменения. Пока средства в социальной сфере расходуются хаотично, мы не сможем обеспечить ни качество образования, ни доступность здравоохранения, ни реальную поддержку нуждающихся", — заключил сенатор.

Заседание также сопровождалось докладами представителей Министерств национальной экономики и финансов, а также Высшей аудиторской палаты. Прозвучали предложения о пересмотре подходов к бюджетному планированию и усилении контроля за исполнением программ.