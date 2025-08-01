  • 1 Августа, 07:54

Сенатский США поддержал проект помощи Украине на 800 миллионов долларов

Также комитет Сената США выделил 225 миллионов долларов странам Балтии.

Сегодня, 07:07
АВТОР
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© AP Photo / Carolyn Kaster Сегодня, 07:07
Сегодня, 07:07
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Фото: © AP Photo / Carolyn Kaster

Комитет Сената США по ассигнованиям поддержал проект оборонного бюджета на 2026 год, включающий 800 миллионов долларов на инициативу по обеспечению безопасности Украины, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Помимо украинского направления, документ также предусматривает выделение 225 миллионов долларов на поддержку стран Балтии, а также увеличение объёма помощи Бахрейну и Иордании.

"800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов - странам Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании", - указано в тексте документа.

Средства будут направлены на военную и оборонную поддержку в случае, если законопроект получит одобрение полного состава Сената и подпись президента США Дональда Трампа.

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