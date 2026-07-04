Сенсационный вылет: Елена Рыбакина не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона

Елена Рыбакина завершила выступление на Уимблдоне-2026, уступив в матче третьего круга бельгийке Элизе Мертенс. Первая ракетка Казахстана и вторая ракетка мира не сумела преодолеть стадию 1/16 финала турнира серии Большого шлема. Встреча с занимающей 25-е место в мировом рейтинге Мертенс завершилась в двух сетах — 6:7 (4:7), 1:6.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Рыбакина выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из десяти заработанных. Для чемпионки Уимблдона-2022 нынешний розыгрыш турнира завершился на стадии третьего круга.

Поражение лишило казахстанскую теннисистку шансов побороться за второй титул на кортах Всеанглийского клуба.