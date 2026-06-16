Сенсация ЧМ-2026: Испания не смогла забить Кабо-Верде

Сборная Испании неожиданно не смогла обыграть Кабо-Верде в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча группы H на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте завершилась без забитых голов — 0:0. Действующие чемпионы Европы владели мячом 74% времени и нанесли более 25 ударов по воротам соперника, однако так и не сумели пробить оборону дебютанта мирового первенства.

Главным героем встречи стал 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья, отразивший семь ударов в створ и признанный лучшим игроком матча. Голкипер помог своей команде заработать историческое первое очко на чемпионатах мира. Кабо-Верде является одной из самых маленьких стран в истории мировых первенств. Население островного государства составляет около 560 тысяч человек. Меньше по численности населения среди участников чемпионатов мира были лишь Исландия на турнире 2018 года и Кюрасао на нынешнем мундиале.

Испанцы создали множество моментов, однако ни один из них не завершился голом. Лидер команды Ламин Ямаль появился на поле лишь на 71-й минуте, дебютировав на чемпионатах мира. После этой ничьей безвыигрышная серия Испании на чемпионатах мира достигла четырех матчей. На ЧМ-2022 испанцы сыграли вничью с Германией, уступили Японии и вылетели от Марокко в 1/8 финала в серии пенальти.

После первого тура Испания и Кабо-Верде набрали по одному очку и возглавили группу H. В следующем туре испанцы встретятся с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде сыграет против Уругвая.