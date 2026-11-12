Сенсация в Стокгольме: казахстанец Александр Шевченко выбил действующего чемпиона Каспера Рууда
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Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко обыграл бывшую вторую ракетку мира норвежца Каспера Рууда и вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Стокгольме. Для Рууда поражение вдвойне обидное, ведь в прошлом году он выиграл этот турнир.
Матч второго круга начался неудачно для казахстанца. Первый сет он проиграл на тай-брейке 6:7. Но затем Шевченко перехватил инициативу и забрал два следующих сета со счетом 6:4 и 6:3.
В основную сетку турнира Шевченко пробился через квалификацию. В четвертьфинале он сыграет с аргентинцем Тиаго Агустином Тиранте.
Каспер Рууд трижды играл в финалах турниров Большого шлема, а в 2022 году поднимался на вторую строчку мирового рейтинга. Прошлогодний титул в Стокгольме стал для него историческим, он первым из норвежцев выиграл этот турнир.
25-летний Александр Шевченко начинал карьеру в России, а в 2024 году стал выступать за Казахстан. Сейчас он вторая ракетка страны после Александра Бублика.
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