Сенсация в Стокгольме: казахстанец Александр Шевченко выбил действующего чемпиона Каспера Рууда

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко обыграл бывшую вторую ракетку мира норвежца Каспера Рууда и вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Стокгольме. Для Рууда поражение вдвойне обидное, ведь в прошлом году он выиграл этот турнир.

Матч второго круга начался неудачно для казахстанца. Первый сет он проиграл на тай-брейке 6:7. Но затем Шевченко перехватил инициативу и забрал два следующих сета со счетом 6:4 и 6:3.

В основную сетку турнира Шевченко пробился через квалификацию. В четвертьфинале он сыграет с аргентинцем Тиаго Агустином Тиранте.

Каспер Рууд трижды играл в финалах турниров Большого шлема, а в 2022 году поднимался на вторую строчку мирового рейтинга. Прошлогодний титул в Стокгольме стал для него историческим, он первым из норвежцев выиграл этот турнир.

25-летний Александр Шевченко начинал карьеру в России, а в 2024 году стал выступать за Казахстан. Сейчас он вторая ракетка страны после Александра Бублика.