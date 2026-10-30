Сенсация в Токио: Рыбакина может встретиться с теннисисткой из Узбекистана

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (1-е место в рейтинге WTA) узнала имя возможной соперницы по полуфиналу турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Ею стала представительница Узбекистана Камилла Рахимова (66-е место в мировом рейтинге). В четвертьфинале она обыграла австралийку Майю Джойнт (94-е место). Матч завершился победой Рахимовой в трех сетах — 7:5, 5:7, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты.

Примечательно, что Рахимова попала в основную сетку турнира в качестве «лаки-лузера» после поражения в финале квалификации. Однако это не помешало ей преподнести еще одну сенсацию: во втором круге узбекистанская теннисистка выбила россиянку Екатерину Александрову (33-е место), одержав победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

Теперь Рахимова ожидает исхода матча между Еленой Рыбакиной и канадкой Лейлой Фернандес (23-е место). Их четвертьфинальная встреча состоится сегодня, 30 октября. Напомним, всего пять дней назад казахстанка уверенно обыграла Фернандес в финале турнира WTA 500 в китайском Нинбо — 6:2, 6:2.

Ранее Рыбакина успешно начала выступление в Токио, победив свою соотечественницу Юлию Путинцеву (67-е место) со счетом 6:2, 6:3. Благодаря этому результату казахстанка впервые в карьере гарантировала себе завершение сезона на первой строчке мирового рейтинга WTA.

Полуфиналы турнира запланированы на 31 октября, а решающий матч состоится 1 ноября.