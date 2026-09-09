Сербия намерена начать выпуск дальнобойных баллистических ракет в 2027 году

Сербия планирует в следующем году приступить к производству баллистических ракет большой дальности. Об этом заявил президент страны Александар Вучич на Сербско-Узбекском бизнес-форуме в Белграде.

По словам сербского лидера, сейчас страна уже выпускает ракеты малой дальности, а в течение года рассчитывает перейти к производству более дальнобойных систем.

Вучич также заявил о готовности Сербии сотрудничать с Узбекистаном в этой сфере.

«Мы можем достичь больших результатов в оборонной промышленности. В настоящее время Сербия производит ракеты малой дальности. Через год мы начнем производство баллистических ракет большой дальности и готовы сотрудничать с вами и в этом вопросе», — сказал он, обращаясь к представителям узбекского бизнеса.

Заявление прозвучало в рамках обсуждения перспектив взаимодействия двух стран в сфере оборонной промышленности.