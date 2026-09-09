Сербия намерена начать выпуск дальнобойных баллистических ракет в 2027 году
Александар Вучич заявил о готовности Белграда сотрудничать с Узбекистаном в сфере оборонной промышленности.
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Сербия планирует в следующем году приступить к производству баллистических ракет большой дальности. Об этом заявил президент страны Александар Вучич на Сербско-Узбекском бизнес-форуме в Белграде.
По словам сербского лидера, сейчас страна уже выпускает ракеты малой дальности, а в течение года рассчитывает перейти к производству более дальнобойных систем.
Вучич также заявил о готовности Сербии сотрудничать с Узбекистаном в этой сфере.
«Мы можем достичь больших результатов в оборонной промышленности. В настоящее время Сербия производит ракеты малой дальности. Через год мы начнем производство баллистических ракет большой дальности и готовы сотрудничать с вами и в этом вопросе», — сказал он, обращаясь к представителям узбекского бизнеса.
Заявление прозвучало в рамках обсуждения перспектив взаимодействия двух стран в сфере оборонной промышленности.
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