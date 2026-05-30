Сердце, вес и здоровье: врачи раскрыли результаты обследования Трампа

Сердце моложе на 14 лет, но есть лишний вес: Белый дом раскрыл результаты медосмотра Дональда Трампа.

По информации BBC, Президент США прошёл ежегодное медицинское обследование, по итогам которого врачи оценили его здоровье как отличное.

Личный врач главы государства Шон Барбабелла заявил, что Дональд Трамп полностью готов к выполнению обязанностей президента и главнокомандующего.

Особое внимание в отчёте привлекли результаты обследования сердца. По словам врача, его состояние соответствует показателям человека примерно на 14 лет моложе. Кроме того, Трамп без ошибок прошёл когнитивный тест, набрав максимальные 30 баллов из 30 возможных.

Однако не обошлось без рекомендаций. Медики советуют американскому лидеру больше заниматься физическими упражнениями и продолжать снижать вес. Сейчас Трамп весит 108 килограммов – это на 6,3 килограмма больше, чем год назад.

Сам президент после обследования кратко прокомментировал своё состояние: "Всё в порядке".