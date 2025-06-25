Сердце посмертного донора пересадили учителю в Шымкенте
В Шымкенте успешно проведена третья трансплантация сердца.
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В Шымкенте состоялась успешная третья операция по трансплантации сердца, реципиентом стала 41-летняя женщина-педагог, долгие годы страдавшая тяжёлой формой сердечной недостаточности с 2012 года, передает BAQ.KZ.
Донорское сердце было доставлено из Тараза менее чем за 1,5 часа. Весь процесс – от изъятия органа до пересадки – прошёл в полном соответствии с медицинскими и этическими стандартами.
Операция была организована при содействии управления здравоохранения города Шымкента, проведена под руководством кардиохирурга Дархана Сүйгенбаева. В ней приняли участие медики из Тараза, команда UMC и другие профильные службы. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех специалистов, операция завершилась успешно.
Это уже третья трансплантация сердца в Шымкенте, выполненная командой Центра сердца. Ранее такие операции дважды подарили пациентам второй шанс на жизнь.
Данный случай стал знаковым событием для развития трансплантологии в Казахстане и примером эффективного межрегионального взаимодействия.
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