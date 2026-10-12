Шерзод Давлатов принес Казахстану единственную медаль чемпионата мира по дзюдо
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В столице Азербайджана Баку завершился чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Сборная Казахстана увезла оттуда одну медаль. Серебро в весовой категории до 60 кг завоевал Шерзод Давлатов, и это лучший результат нашей команды на турнире.
Давлатов дошел до финала в самой легкой мужской категории. Золото ему взять не удалось, но серебро чемпионата мира стало главным успехом казахстанцев в Баку.
Еще одна медаль была совсем рядом. Абылайхан Жубаназар в весе до 81 кг пробился в схватку за бронзу. Решающий поединок он проиграл и остановился в шаге от пьедестала, на пятом месте.
Последний день чемпионата отдали смешанным командам. Здесь казахстанцам не повезло с жребием, уже в первой встрече им выпала сборная Франции. Французы победили со счетом 4:1, и на этом турнир для нашей команды закончился.
В итоге Казахстан завершил чемпионат мира с одной серебряной медалью.
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