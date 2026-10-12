  • Главная
  • Новости
  • Шерзод Давлатов принес Казахстану единственную медаль чемпионата мира по дзюдо

Шерзод Давлатов принес Казахстану единственную медаль чемпионата мира по дзюдо

12 Октября 2026, 12:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
@olympickz 12 Октября 2026, 12:35
12 Октября 2026, 12:35
179
Фото: @olympickz

В столице Азербайджана Баку завершился чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Сборная Казахстана увезла оттуда одну медаль. Серебро в весовой категории до 60 кг завоевал Шерзод Давлатов, и это лучший результат нашей команды на турнире.

Давлатов дошел до финала в самой легкой мужской категории. Золото ему взять не удалось, но серебро чемпионата мира стало главным успехом казахстанцев в Баку.

Еще одна медаль была совсем рядом. Абылайхан Жубаназар в весе до 81 кг пробился в схватку за бронзу. Решающий поединок он проиграл и остановился в шаге от пьедестала, на пятом месте.

Последний день чемпионата отдали смешанным командам. Здесь казахстанцам не повезло с жребием, уже в первой встрече им выпала сборная Франции. Французы победили со счетом 4:1, и на этом турнир для нашей команды закончился.

В итоге Казахстан завершил чемпионат мира с одной серебряной медалью.

Самое читаемое

Наверх