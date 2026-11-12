Серебро юношеской Олимпиады: казахстанская боксерша Акнур Турсынгали завоевала медаль в Дакаре

Казахстанка Акнур Турсынгали стала серебряным призером юношеских Олимпийских игр в Дакаре. До финала в весе до 57 килограммов она прошла без единого поражения и принесла Казахстану первую боксерскую медаль на этих Играх.

Турнир Акнур начала сразу с четвертьфинала, где 9 ноября встретилась с хозяйкой Игр Хадидиату Бойро из Сенегала. Все пять судей отдали победу казахстанке, 5:0. Уже этот бой гарантировал ей медаль, ведь проигравшие в полуфинале получают бронзу.

11 ноября в полуфинале Акнур вышла против Евангелины Петрук из Украины. Во втором раунде после удара казахстанки сопернице отсчитали нокдаун, а итоговый счет по решению судей составил 4:1.

В финале 12 ноября соперницей Акнур стала бразильянка Сара Кампос. Первый раунд остался за казахстанкой, но во втором и третьем инициативу перехватила бразильянка и победила раздельным решением судей со счетом 4:1.

Боксерский турнир юношеской Олимпиады собрал 114 спортсменов из 73 стран, бои проходят в выставочном центре Dakar Expo Center в Диамниадио под Дакаром. Казахстан в боксе представляют трое. Кроме Акнур Турсынгали, это Марал Толепберген в весе до 54 килограммов и Бибарыс Аширбай в весе до 70 килограммов.