По данным на 1 июля 2025 года по проекту "Серебряный возраст" трудоустроены 12,4 тыс. человек. Всего в 2025 году по этому направлению планируется трудоустроить 23,8 тыс. человек, передает BAQ.KZ.

Наибольшее количество трудоустроенных по проекту "Серебряный возраст" отмечается в Алматинской – 1 118 чел., Жамбылской – 1 032 чел., Актюбинской – 1 007 чел., Карагандинской – 1 004 чел. Жетысу – 1 040 чел. областях.

Основная доля участников трудоустроена в сельскохозяйственной отрасли – 36%, сфере предоставления услуг – 23%, в сфере общественного питания – 21%.

Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

После завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить лицо, недостигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию.

Продолжительность участия граждан в проекте составляет не более 3 лет, и за данный период времени заработная плата участников субсидируется государством.

Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта. Размер субсидий составляет: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).