Серена Уильямс объявила о возвращении в профессиональный теннис

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс возвращается в большой спорт спустя почти четыре года после завершения карьеры. Об этом сообщили организаторы престижного турнира WTA 500 в лондонском Queen's Club.

44-летняя спортсменка выступит в парном разряде на турнире HSBC Championships, который стартует 8 июня в Лондоне. Для участия в соревнованиях организаторы предоставили Уильямс специальное приглашение – уайлд-кард.

"23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Серена Уильямс объявила сегодня о своем возвращении в профессиональный теннис", – говорится в сообщении организаторов турнира.

Предполагается, что американка сыграет в паре с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Сама Уильямс призналась, что рада вновь выйти на корт именно в Queen's Club.

"Queen's Club кажется идеальным местом для начала этой новой главы. Травяное покрытие подарило мне одни из самых значимых моментов в моей карьере, и я рада вернуться к соревнованиям на одной из самых знаковых площадок этого вида спорта", – заявила теннисистка.

Последний раз Серена Уильямс выходила на корт в официальном матче на US Open в 2022 году, где завершила выступление в третьем круге. После этого она фактически прекратила профессиональную карьеру, хотя слухи о возможном возвращении периодически появлялись в спортивных СМИ.

Новая волна обсуждений началась еще в прошлом году, когда имя теннисистки появилось в списке спортсменов, зарегистрированных для прохождения допинг-контроля. А накануне Серена подогрела интерес болельщиков, опубликовав в социальных сетях видео, на котором идет на корт с подписью: "Наверное, все уже слышали новость".

За 27 лет карьеры Серена Уильямс завоевала 23 титула турниров Большого шлема в одиночном разряде – это лучший результат в Открытой эре тенниса, которая ведет отсчет с 1968 года. Больше побед на турнирах Большого шлема только у австралийки Маргарет Корт, выигравшей 24 титула.