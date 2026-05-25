Сергей Безруков рассказал об участии в кыргызском фильме про Чингиза Айтматова

Российский актер Сергей Безруков сообщил, что помогает в создании биографического фильма о Чингиз Айтматов, передает BAQ.kz.

Картина "Айтматов" снимается кыргызским режиссером и оператором-постановщиком Каныбеком Калматовым и должна выйти уже в этом году.

О своем участии в проекте Сергей Безруков рассказал в социальных сетях.

"Помогаю Каныбеку Калматову в его проекте - байопике про Чингиза Айтматова. Масштабный проект кыргызского кино. Я немного помогаю", - написал актер.

Что известно о фильме

О начале работы над картиной официально объявили в октябре прошлого года.

Фильм расскажет о жизни Чингиза Айтматова - от детства до мирового признания. Создатели намерены показать не только биографию писателя, но и то, как его произведения стали частью культурного кода Кыргызстана и повлияли на литературу XX века.

Картина основана на реальных событиях и снимается в жанре байопика.

Кто снимает проект

Каныбек Калматов получил эксклюзивное право на экранизацию биографии Айтматова после подписания официального договора с сыном писателя - Эльдаром Айтматовым.

Режиссер окончил операторский факультет ВГИК и известен как оператор казахстанского сериала MŪNAI режиссера Дархана Тулегенова. Он также работал над одной из самых кассовых картин в истории кыргызского кино "Рай под ногами матери".

Главную интригу не раскрывают

О начале съемок фильма стало известно в декабре 2025 года. Проект уже представил первый тизер.

Однако создатели пока держат в секрете имя актера, который исполнит роль Чингиза Айтматова. Именно это сейчас остается одной из главных интриг фильма.

