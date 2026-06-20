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Серик Жумангарин открыл казахстанско-афганский бизнес-форум в Кабуле

Объем двусторонней торговли между двумя странами по итогам 2025 года составил $541,8 млн.

Сегодня 2026, 22:13
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Ukimet Сегодня 2026, 22:13
Сегодня 2026, 22:13
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Фото: Ukimet

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр промышленности и торговли Афганистана Хаджи Нуриддин Азизи в Кабуле открыли ежегодный бизнес-форум Казахстан-Афганистан. 

В этот раз форум прошел в Кабуле. В форуме принимают участие более 50 казахстанских компаний, представляющих агропромышленный комплекс, технологии, машиностроение, химическую промышленность и IT-сектор, представители государственного и квазигосударственного сектора. 

Объем двусторонней торговли по итогам 2025 года составил $541,8 млн. В целях дальнейшего развития торгово-экономических отношений стоит задача довести торговый оборот до $3 млрд в короткие сроки.

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