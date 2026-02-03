Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с постоянным заместителем Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Хоа Бинем, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров отмечено, что за более чем 30 лет между Казахстаном и Вьетнамом последовательно развивается политический диалог и укрепляется межправительственное и межпарламентское взаимодействие. По словам Серика Жумангарина, лидерами двух стран задан четкий вектор на дальнейшее углубление сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, АПК и информационных технологий. Казахстан нацелен на двукратное увеличение взаимного товарооборота к 2026 году и готов направить в середине текущего года торгово-экономическую миссию во Вьетнам.

Отмечено, что Казахстан впервые за восемь лет экспортировал во Вьетнам более 15 тыс. тонн пшеницы. В 2025 году были запущены первые прямые комбинированные поставки казахстанского зерна с использованием мультимодальной логистики без перегрузки контейнеров, что позволило сократить сроки и затраты на доставку. Этот опыт рассматривается как важный шаг в позиционировании Казахстана в качестве надежного поставщика продовольствия в страны Юго-Восточной Азии.

– Экспортный потенциал также может быть расширен за счет муки, мясной и молочной продукции, а также масличных культур. В этой связи казахстанская сторона предложила активизировать согласование Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии и подписать его в рамках второго заседания подкомитета по сельскому хозяйству. В транспортно-логистической сфере вьетнамским партнерам предложено шире использовать инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута ("Средний коридор"), который позволяет сократить сроки доставки грузов в 3-4 раза по сравнению с южным морским маршрутом. Казахстан выразил готовность создавать оптимальные логистические условия и развивать совместные проекты, в том числе в легкой промышленности и автомобилестроении, – говорится в сообщении Правительства РК.

Также отмечено, что в 2026 году планируется запуск регулярных рейсов VietJet Air по маршруту Ханой – Алматы – Прага. В этой связи предложено рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между Астаной и Ханоем, а также восстановления рейса Алматы – Хошимин.

Инвестиционное сотрудничество между двумя странами получает новое развитие. В Казахстане реализуется ряд проектов с участием вьетнамского капитала, включая строительство туристского комплекса Ak Bulak Village в Алматинской области и завода по производству продуктов питания в индустриальной зоне "Арна" города Конаев с объемом инвестиций $90 млн.

Стороны подчеркнули ключевую роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и договорились рассмотреть проведение ее очередного заседания в июне–июле текущего года. Также предложено в этом году подписать Меморандум о создании Казахстанско-вьетнамского делового совета.

Нгуен Хоа Бинь отметил традиционно дружественный характер отношений между Казахстаном и Вьетнамом и подтвердил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, включая межрегиональное взаимодействие. Он поддержал инициативы по развитию "Среднего коридора", а также выразил интерес к изучению казахстанского опыта по развитию Международного финансового центра "Астана" в контексте создания финансового центра в Хошимине.

По итогам встречи вьетнамская сторона поддержала создание Казахстанско-вьетнамского делового совета и отметила значительный потенциал для дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли.