Серия краж скота в Экибастузском регионе: полиция задержала четверых подозреваемых

В Павлодарской области сотрудники криминальной полиции задержали четверых человек, подозреваемых в серии краж домашнего скота в Экибастузском регионе. По предварительным данным, за несколько месяцев злоумышленники похитили около 40 голов мелкого рогатого скота у местных жителей.

Как сообщили в департаменте полиции региона, противоправные действия носили систематический характер. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить всех предполагаемых участников преступлений. Ими оказались жители Павлодарской области.

При проведении обысков правоохранители обнаружили и изъяли четыре головы мелкого рогатого скота, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые установлены. Ими оказались жители области. При проведении обыска обнаружены и изъяты четыре головы мелкого рогатого скота и другие средства преступления», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.

В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Кроме того, оперативники проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции.