Серийные скотокрады орудовали в области Абай

В Бескарагайском районе области Абай пресечена деятельность группы, причастной к серии краж мелкого рогатого скота. Все 11 фигурантов признаны виновными и получили различные сроки лишения свободы.

Сколько скота похитили

Прокуратура региона совместно с правоохранительными органами провела следственно-оперативные мероприятия по фактам неоднократных краж скота из одного из крестьянских хозяйств.

В ходе расследования установлена причастность 11 человек к серии хищений.

Всего участники группы похитили 36 голов мелкого рогатого скота. Еще 14 голов они пытались похитить.

Что решил суд

После завершения расследования уголовное дело направили в суд.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие виновность подсудимых.

В результате все 11 подсудимых признаны виновными. Суд назначил им различные сроки лишения свободы.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Надзорный орган призывает граждан соблюдать закон и напоминает, что за совершение преступлений предусмотрена уголовная ответственность.