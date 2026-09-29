Серийные скотокрады орудовали в области Абай
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В Бескарагайском районе области Абай пресечена деятельность группы, причастной к серии краж мелкого рогатого скота. Все 11 фигурантов признаны виновными и получили различные сроки лишения свободы.
Сколько скота похитили
Прокуратура региона совместно с правоохранительными органами провела следственно-оперативные мероприятия по фактам неоднократных краж скота из одного из крестьянских хозяйств.
В ходе расследования установлена причастность 11 человек к серии хищений.
Всего участники группы похитили 36 голов мелкого рогатого скота. Еще 14 голов они пытались похитить.
Что решил суд
После завершения расследования уголовное дело направили в суд.
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие виновность подсудимых.
В результате все 11 подсудимых признаны виновными. Суд назначил им различные сроки лишения свободы.
Приговор на данный момент не вступил в законную силу.
Надзорный орган призывает граждан соблюдать закон и напоминает, что за совершение преступлений предусмотрена уголовная ответственность.
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