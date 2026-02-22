Серию квартирных краж раскрыли в Карагандинской области
Задержаны трое мужчин.
Сегодня 2026, 20:11
Фото: Polisia.kz
В Карагандинской области сотрудники криминальной полиции при поддержке бойцов спецподразделения ”Арлан” пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся квартирными кражами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе целенаправленных оперативных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте 35–39 лет, действовавшие по отработанной преступной схеме. По данным следствия, в начале года злоумышленники, отжав металлическую решетку и повредив пластиковое окно, проникли в квартиру по улице Лободы. Их добычей стали ювелирные изделия с бриллиантами, норковая шуба и ноутбук. Общий ущерб превысил 20 миллионов тенге.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенными на территории региона.
