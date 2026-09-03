«Сертификатов много, знаний мало»: эксперт рассказал, что нужно изменить в системе повышения квалификации учителей

На недавно прошедшей Августовской конференции Президент Касым-Жомарт Токаев поднял ряд вопросов, касающихся педагогов. Один из них – повышение квалификации учителей. При этом Глава государства подчеркнул, что нельзя под предлогом реформ за короткий срок кардинально менять всю систему образования.

Эксперт в сфере образования Айдос Жуманазар считает, что содержание и качество действующих курсов не всегда способствуют реальному профессиональному развитию педагогов. Своим мнением об актуальных проблемах в образовании и возможных путях их решения он поделился в интервью корреспонденту BAQ.KZ.

Что говорил Президент

На ежегодной Августовской конференции Глава государства призвал уделить особое внимание повышению квалификации учителей.

«Мы помним, как негативные последствия прежних подходов фактически разрушали эту важнейшую сферу. Подобные эксперименты нанесли большой ущерб образованию. Нужно прекратить проводить реформы ради реформ, которые существуют лишь на словах. Изменения, конечно, необходимы, но они не должны изматывать учителей и доводить их до стресса», – сказал Президент.

Айдос Жуманазар, который работает в сфере образования 16 лет, отмечает, что вопрос повышения квалификации педагогов сегодня остается одной из наиболее острых и накопившихся проблем.

По его словам, главный недостаток нынешней системы заключается в том, что она практически не оценивает предметную компетентность учителя.

«Например, понимает ли сам учитель физики свой предмет и способен ли объяснить его другим – это не измеряется. А ведь ученик, который приходит на урок физики, получает знания именно в зависимости от предметной компетентности учителя. Если педагог сам не понимает физику, не умеет решать задачи, что он сможет дать ребенку? В этом и заключается самая большая проблема», – считает эксперт.

«Учитель вынужден думать о портфолио, а не о своем предмете»

Жуманазар отмечает, что сегодня от педагогов зачастую требуют портфолио, написания статей, участия в конференциях и проведения открытых уроков. В результате, по его мнению, собственно преподавание и глубокое знание предмета могут отходить на второй план.

Эксперт считает, что учитель должен постоянно повторять свой предмет, обновлять знания и профессионально развиваться. Именно на этом, по его мнению, должны быть сосредоточены требования со стороны профильного ведомства.

«Только тогда повышение квалификации действительно будет приносить результат. Кроме того, к сожалению, во многих районах Казахстана более половины учителей в свое время получили образование заочно. Кто-то не освоил предмет в школе, кто-то – в университете, а сейчас, работая в школе, не имеет времени повторять материал, учиться и развиваться», – сказал он.

Причиной эксперт называет большую нагрузку, связанную с бумажной работой, открытыми и «показательными» уроками, участием в конференциях. Все это, по его словам, отнимает время, которое педагог мог бы использовать для совершенствования знаний по своему предмету.

Жуманазар также обратил внимание на учителей, которые возвращаются в школы после длительного перерыва, например декретного отпуска. По его мнению, в таких случаях особенно важно регулярно обновлять предметные знания.

«Мы должны сосредоточить все внимание именно на предметной компетентности учителя и измерять, насколько хорошо он знает свой предмет. От того, что педагог является прекрасным организатором, проводит красивые открытые уроки или участвует в конференциях, ученик сам по себе большой пользы не получит», – отметил специалист.

«Все программы ориентированы на получение сертификата»

Отдельно эксперт высказался о работе Национального центра повышения квалификации «Өрлеу».

По его словам, большинство курсов повышения квалификации сегодня проводится именно этой организацией, хотя на рынке работают и частные центры.

Жуманазар утверждает, что основной недостаток многих программ заключается в том, что они ориентированы прежде всего на получение сертификата, тогда как предметной подготовке педагогов уделяется недостаточно внимания.

«Все программы построены вокруг выдачи сертификатов. Об этом сейчас говорят многие. Некоторые учителя, проходящие курсы в “Өрлеу”, не изучают материалы, не смотрят занятия, не участвуют в них, а в конце им достаточно просто получить сертификат. Требований практически нет. Как я уже говорил, откройте любую программу – предметной компетентности там уделяется мало внимания», – сказал эксперт.

По его мнению, педагогов необходимо фактически заново погружать в содержание их предметов – так же, как учитель объясняет материал ученику.

«Мы больше говорим о том, как преподавать физику и с помощью чего ее преподавать. Но если сам учитель не понимает физику, то сколько бы красивых слайдов он ни сделал, как бы хорошо ни умел делить детей на группы, он ничего не сможет дать ученику. Нам нужно заново ответить на вопрос: для чего вообще существуют курсы повышения квалификации? И после этого полностью пересмотреть систему», – отметил Жуманазар.

Казахстану нужна собственная модель

Эксперт считает, что при реформировании системы повышения квалификации не стоит механически копировать зарубежный опыт. По его словам, Казахстану необходимо разработать собственную модель, учитывающую особенности развития национальной системы образования.

Он напомнил, что после обретения независимости страна переживала сложный период: многие квалифицированные специалисты уходили из государственного сектора, возник дефицит учителей, одновременно росла рождаемость и увеличивалось количество школьников.

«У нас были проблемы и с инфраструктурой – не хватало мест для учеников. В новые школы не хватало педагогов. Поэтому дипломы получали самые разные люди – независимо от уровня их подготовки. Это не чья-то вина, так сложились обстоятельства того времени. Сейчас мы постепенно исправляем ситуацию», – отметил эксперт.

Однако последствия тех процессов, по его словам, ощущаются до сих пор.

«Многие учителя учились заочно, и они в этом не виноваты – такова была ситуация. Но в результате возникла серьезная проблема с квалификацией и предметными знаниями. Мы не можем просто взять модель какой-либо другой страны и перенести ее сюда. Это наши собственные исторические обстоятельства и конкретные проблемы Казахстана. Поэтому необходимо увидеть именно свою проблему и принимать решения исходя из нее», – подчеркнул Жуманазар.

Эксперт раскритиковал практику выдачи сертификатов

Жуманазар отметил, что деятельность «Өрлеу» неоднократно подвергалась критике и продолжает вызывать вопросы.

«Недавно туда пришел новый руководитель, и мы надеемся на изменения. После того как эту работу напрямую раскритиковал сам Президент, можно говорить о серьезности ситуации. Самая большая ошибка “Өрлеу”, на мой взгляд, заключалась в том, что сертификаты выдавались без полноценного обучения. За каждый сертификат государство перечисляло организации средства. Возможно, дело было в этом, возможно, рассчитывали, что учителя сами будут учиться – сказать сложно. Но сертификаты выдавались независимо от того, научился педагог чему-то или нет. В итоге учителя стали воспринимать это место как площадку для получения сертификата, а не знаний», – заявил специалист.

При этом эксперт не уверен, что реформирование одной организации само по себе решит проблему, поскольку «Өрлеу» является структурой, подведомственной Министерству просвещения.

По его словам, прежде всего необходимо четко определить главную цель всей системы повышения квалификации.

«Она должна повышать уровень образования в Казахстане. Если же мы строим систему для того, чтобы понравиться учителям, успокоить недовольных или получить одобрение за красивые изменения, мы отходим от основной цели. В таком случае результата не будет», – считает Жуманазар.

Эксперт подчеркнул, что любые изменения в образовании должны иметь научное обоснование.