Сертификаты "халал" теперь оформляют онлайн
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В Казахстане стала доступна онлайн-сертификация продукции "халал" через цифровую платформу е-КТРМ (информационная система технического регулирования). Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов на брифинге в СЦК, передаёт BAQ.KZ.
С июня 2025 года через е-КТРМ можно оформить как обязательные документы ЕАЭС (сертификаты и декларации), так и пройти добровольную сертификацию — в том числе на соответствие стандартам "халал" и органической продукции.
Платформа уже интегрирована с ресурсами ЕАЭС, что ускоряет экспортно-импортные процедуры, снижает административные барьеры и коррупционные риски.
"Цифровизация открывает новые возможности для бизнеса, упрощает процессы, повышает прозрачность и доверие к национальной системе оценки соответствия", — отметил Асет Нусупов.
В системе уже оцифровано более 9,4 тыс. национальных стандартов, что позволяет автоматизировать проверку и сократить затраты предпринимателей на бюрократию.
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