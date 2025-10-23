В Астане в преддверии Дня Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса "Мерейлі отбасы", передаёт BAQ.KZ.

В конкурсе приняли участие победители региональных этапов со всей страны. В их числе образцовые семьи Казахстана - трудовые и творческие династии, многодетные и приемные семьи, семьи, активно участвующие в общественной жизни страны.

В числе почетных гостей мероприятия находились спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента РК, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, руководители общественных организаций.

В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил, что по поручению Главы государства, ведется масштабная работа по поддержке казахстанских семей: улучшаются их социальные условия, уделяется особое внимание защите материнства и детства.

"В своем Послании Президент также обозначил приоритет повышения благосостояния граждан. Все эти меры направлены на улучшение качества жизни каждой семьи. Следует отметить и ряд комплексных инициатив, реализованных в последние годы. Так, запущена программа "Национальный фонд — детям", реализуется проект "Келешек мектептері", внедряются цифровые технологии в образовательный процесс. Особое внимание уделяется сохранению здоровья и защите прав матерей и детей. Усилены меры поддержки семей с детьми, увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребёнком", - подчеркнул спикер Сената.

Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" – это уникальный проект, созданный в 2014 году в целях укрепления духовных и семейных ценностей, института семьи. Всего за эти годы участие в нем приняли более 20 тысяч казахстанских семей.

В этому году конкурс проводится в двенадцатый раз. На участие в нем было подано 3434 заявки со всех регионов Казахстана. И в каждой области был определен свой победитель – всего 20 семей.

Победителям были вручены статуэтки, дипломы и денежные сертификаты на сумму 1 млн тенге.

ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА "МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ - 2025"

Семья Айткожиных – Астана

Семья Дуйсебаевых – Алматы

Семья Нуртаевых - Шымкент

Семья Мекебаевых – Акмолинская область

Семья Туремуратовых – Актюбинская область

Семья Бекдайыр – Алматинская область

Семья Утеповых – Атырауская область

Семья Жакиповых – Восточно-Казахстанская область

Семья Бектасовых – Жамбылская область

Семья Суюнгараевых – Западно-Казахстанская область

Семья Ключниковых – Карагандинская область

Семья Эгамбердиевых – Костанайская область

Семья Абсадыковых – Кызылординскаяобласть

Семья Шолтамановых – Мангистауская область

Семья Узбековых – Северо-Казахстанская область

Семья Турсунбаевых – Павлодарская область

Семья Молдабековых – Туркестанская область

Семья Сыдыкбаевых – область Абай

Семья Бектеновых – область Жетысу

Семья Капбасовых – область Улытау