Сертификаты на 1 млн тенге получили лучшие семьи Казахстана
В Астане наградили 20 образцовых семей Казахстана.
В Астане в преддверии Дня Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса "Мерейлі отбасы", передаёт BAQ.KZ.
В конкурсе приняли участие победители региональных этапов со всей страны. В их числе образцовые семьи Казахстана - трудовые и творческие династии, многодетные и приемные семьи, семьи, активно участвующие в общественной жизни страны.
В числе почетных гостей мероприятия находились спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента РК, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, руководители общественных организаций.
В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил, что по поручению Главы государства, ведется масштабная работа по поддержке казахстанских семей: улучшаются их социальные условия, уделяется особое внимание защите материнства и детства.
"В своем Послании Президент также обозначил приоритет повышения благосостояния граждан. Все эти меры направлены на улучшение качества жизни каждой семьи. Следует отметить и ряд комплексных инициатив, реализованных в последние годы. Так, запущена программа "Национальный фонд — детям", реализуется проект "Келешек мектептері", внедряются цифровые технологии в образовательный процесс. Особое внимание уделяется сохранению здоровья и защите прав матерей и детей. Усилены меры поддержки семей с детьми, увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребёнком", - подчеркнул спикер Сената.
Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" – это уникальный проект, созданный в 2014 году в целях укрепления духовных и семейных ценностей, института семьи. Всего за эти годы участие в нем приняли более 20 тысяч казахстанских семей.
В этому году конкурс проводится в двенадцатый раз. На участие в нем было подано 3434 заявки со всех регионов Казахстана. И в каждой области был определен свой победитель – всего 20 семей.
Победителям были вручены статуэтки, дипломы и денежные сертификаты на сумму 1 млн тенге.
ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА "МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ - 2025"
Семья Айткожиных – Астана
Семья Дуйсебаевых – Алматы
Семья Нуртаевых - Шымкент
Семья Мекебаевых – Акмолинская область
Семья Туремуратовых – Актюбинская область
Семья Бекдайыр – Алматинская область
Семья Утеповых – Атырауская область
Семья Жакиповых – Восточно-Казахстанская область
Семья Бектасовых – Жамбылская область
Семья Суюнгараевых – Западно-Казахстанская область
Семья Ключниковых – Карагандинская область
Семья Эгамбердиевых – Костанайская область
Семья Абсадыковых – Кызылординскаяобласть
Семья Шолтамановых – Мангистауская область
Семья Узбековых – Северо-Казахстанская область
Семья Турсунбаевых – Павлодарская область
Семья Молдабековых – Туркестанская область
Семья Сыдыкбаевых – область Абай
Семья Бектеновых – область Жетысу
Семья Капбасовых – область Улытау
