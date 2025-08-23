Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев провёл рабочее совещание на площадке РГП "Госэкспертиза", по вопросам цифровой трансформации строительного сектора, передает BAQ.KZ.

Свои доклады представили подведомственные организации министерства — РГП "Госэкспертиза", РГП "Госградкадастр" и АО "КазНИИСА". Были представлены ключевые результаты работы, действующие цифровые сервисы и планы их дальнейшего развития.

В рамках встречи рассмотрены отраслевые информационные системы, обеспечивающие цифровизацию полного жизненного цикла строительства: градостроительный кадастр АИС ГГК, портал проектирования и экспертизы ГБИМ (государственный банк информационных моделей), а также система мониторинга и контроля Е-Курылыс. Отдельно презентована концепция Единого строительного портала, предусматривающего интеграцию и бесшовное взаимодействие всех цифровых решений отрасли.

Министру продемонстрировали сервисы по выдаче исходно-разрешительной документации, контролю застройки с использованием искусственного интеллекта, прохождению экспертизы, оформлению исполнительной документации и автоматизированной проверке сметных расчётов.

"Цифровизация является ключевым инструментом повышения эффективности и прозрачности строительной отрасли, особенно в условиях роста объёмов строительства и усиления требований к качеству", - отметил министр.

По итогам совещания поручено продолжить работу по внедрению передовых технологий и развитию цифровых сервисов в строительной сфере Казахстана, в том числе с использованием искусственого интеллекта.