Сервис самокатов Whoosh сокращает зарплаты сотрудников
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Сервис проката электросамокатов Whoosh, который работает и в Казахстане, переводит часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплаты на 20%. Изменения затронут головной офис и руководство компании, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на «Ведомости».
Новый график вводится на пять месяцев, с ноября 2026 года по март 2027 года. Об этом изданию сообщил представитель Whoosh.
В компании объяснили решение сезонным снижением доходов. Зимой спрос на аренду электросамокатов падает, поэтому сервис намерен сократить расходы в период межсезонья.
В конце октября в социальных сетях появились сообщения сотрудников о предстоящем сокращении рабочей недели и зарплат. Один из пользователей отраслевого ресурса «Правда сотрудников» утверждал, что работникам, которые не согласятся на новые условия, сообщили о возможном увольнении.
Как обстоят дела у Whoosh в Казахстане
Сервис работает на казахстанском рынке через ТОО «ВУШ КЗ». При этом компания сообщила о переходе на сокращенный график в России. О распространении новых условий на сотрудников казахстанского подразделения не объявлялось.
Ранее Whoosh признала, что ужесточение правил аренды электросамокатов в Казахстане повлияло на количество поездок.
Согласно операционным результатам компании, опубликованным 15 октября, изменения казахстанского законодательства привели к сокращению примерно 3 млн поездок.
Всего за девять месяцев 2026 года пользователи Whoosh совершили 113 млн поездок, что на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
В России и странах Содружества Независимых Государств число поездок сократилось на 7%, до 102,5 млн. Парк самокатов в этих странах уменьшился на 12%. Компания объяснила сокращение преимущественно перераспределением техники в пользу Латинской Америки.
На фоне снижения спроса Whoosh пересмотрела финансовый прогноз на 2026 год. Теперь компания ожидает выручку на уровне 13 млрд рублей.
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