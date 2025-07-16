"Пассажирские перевозки" провело проверку летних туристических маршрутов и зафиксировало серьёзные нарушения стандартов сервиса и технического состояния вагонов, передает BAQ.KZ.

Инспекция охватила популярные направления: "Астана – Атырау", "Астана – Достык", "Астана – Жезказган", "Караганда – Балхаш" и "Астана – Петропавловск".

В поезде №47/48 "Астана – Атырау" обнаружена неисправность генератора, что привело к временному отключению освещения в прицепном вагоне. Пассажирам предоставили питание и информацию до восстановления электроснабжения.

В поезде №53/54 "Астана – Достык" не работали кондиционеры, мультимедийные системы, розетки и электронные табло, а аптечки оказались просроченными. Составлены акты и начаты служебные разбирательства.

В поезде №605/606 "Караганда – Балхаш" отсутствовали мусорные урны, поручни, ручки дверей, а смесители находились в неудовлетворительном состоянии. Также зафиксировано отсутствие громкоговорящего оповещения на станции Кулайгыр.

В поезде №65/66 "Астана – Жезказган" выявлены нарушения в хранении форменной одежды и неправильное использование санитарно-гигиенических средств.

"Пассажирские перевозки" заявляет, что продолжает работу по улучшению качества сервиса, а все выявленные нарушения будут устранены. Пассажиры могут направить жалобы и предложения по WhatsApp по номеру +7 776 714 5686 или через QR-коды, размещённые в вагонах.