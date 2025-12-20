В Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого погибли шесть человек, ещё пятеро получили травмы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, среди пострадавших — двое детей. Все они находились в рейсовом автобусе.

По предварительным данным, в аварии столкнулись рейсовый автобус, легковой автомобиль и грузовик. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.