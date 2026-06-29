Услуги прачечных и химчисток давно стали частью повседневной жизни. Многие предпочитают доверять профессионалам стирку объемных одеял, зимней одежды, ковров и вещей, требующих специального ухода. Однако далеко не все задумываются о том, насколько такие предприятия соблюдают санитарные нормы, передает BAQ.kz.

По словам специалистов, прачечные и химчистки безопасны для населения только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Как отметил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев, деятельность подобных объектов не должна негативно влиять на здоровье жителей.

"Прачечные и химчистки не должны ухудшать санитарно-эпидемиологическую обстановку. Поэтому при их размещении необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны, а также предусматривать системы вентиляции и инженерные решения, исключающие распространение шума, запахов и других факторов, способных причинить неудобства населению", – пояснил он.

Зачем нужны санитарные требования

Согласно действующим санитарным нормам, химчистки с высокой производственной мощностью должны располагаться на определенном расстоянии от жилых домов.

По словам специалиста, это необходимо для того, чтобы запахи химических веществ, производственный шум и другие факторы не создавали дискомфорт для жителей.

Даже небольшие прачечные, расположенные в жилых комплексах, обязаны соблюдать ряд требований. В частности, их система вентиляции не должна быть подключена к общей вентиляции здания. Кроме того, необходимо исключить проникновение в квартиры пара, влаги, тепла и посторонних запахов.

Чистое и грязное белье не должны пересекаться

Одним из ключевых требований остается правильная организация технологического процесса. Грязное белье и уже обработанные чистые вещи не должны храниться или транспортироваться вместе.

"Особенно это касается белья и специальной одежды, поступающих из медицинских организаций. Они проходят обработку отдельно от других заказов. Тележки для перевозки грязного и чистого белья также должны иметь соответствующую маркировку и использоваться исключительно по назначению", – отметил Мухамгали Арыспаев.

Какие требования предъявляются к химчисткам

Поскольку при химической чистке используются различные растворители и реагенты, для таких предприятий действуют дополнительные меры безопасности.

Рабочие места должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией, сточные воды – отводиться через закрытые системы, а использовать разрешается только химические вещества, безопасность которых подтверждена соответствующими документами.

"Химические реагенты должны храниться в специально оборудованных помещениях. При работе с ними сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты", – подчеркнул представитель департамента.

На что обратить внимание клиентам

Специалисты советуют при выборе прачечной или химчистки обращать внимание не только на стоимость услуг, но и на санитарное состояние объекта.

О безопасности могут свидетельствовать чистота помещений, аккуратный внешний вид сотрудников, отсутствие резких неприятных запахов, а также выдача готовых вещей в чистой упаковке. Эти признаки говорят о том, что предприятие соблюдает санитарные требования и заботится о качестве предоставляемых услуг.