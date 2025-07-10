Младшая сестра известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена — Раушан — успешно завершила обучение в Астанинском медицинском университете и получила диплом врача. Радостной новостью поделилась мать певца — Света Айтбаева — на своей странице в соцсетях, передает BAQ.KZ.

"Наша светлая Рашо получила диплом, радуемся. Служи своей стране, будь достойным и грамотным врачом, защищающим здоровье народа, дочка", — написала она.

Пользователи соцсетей активно поздравляют семью с этим событием и желают Раушан успехов в профессиональном пути.

"Поздравляю вашу дочь!",

"Пусть будет настоящим, грамотным врачом, не боящимся трудностей",

"Поздравляем! Пусть приносит плоды своей учебы",

"Света, примите поздравления! Пусть Раушан станет уважаемым врачом в белом халате", — пишут подписчики.

Сама Раушан, как и её знаменитый брат, избегает излишнего внимания к личной жизни, но теперь к поздравлениям присоединяются не только близкие, но и поклонники семьи по всей стране.

Ранее мы писали о том, что Димаш Кудайберген запустил тренд на казахскость.