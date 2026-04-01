В Службу спасения поступило сообщение о двух девушках, которые оказались на поляне Терра в горах Алматы. Из-за сильного снегопада и начавшегося бурана они не смогли самостоятельно спуститься вниз.

На помощь выехали спасатели КСП «БАУ». Несмотря на сложные погодные условия, они быстро добрались до района и начали поиски.

Вскоре девушек-близнецов нашли. Оказалось, что во время ухудшения погоды они укрылись в спасательной хижине и там переждали буран. Это помогло им избежать переохлаждения до прибытия спасателей.

После этого спасатели сопроводили девушек вниз, к стоянке «Алма-Арасан».

Медицинская помощь им не понадобилась.