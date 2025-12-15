В школе №45 города Астаны состоялось торжественное открытие первого в Казахстане специализированного зала для занятий дзюдо. Проект реализован при участии Министерства туризма и спорта совместно с Министерством просвещения и спортивными организациями в рамках развития школьного спорта.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев, представители Международной федерации дзюдо (IJF), спортивного клуба "Жеңіс", а также члены национальной сборной Казахстана во главе с титулованными спортсменами Абибой Абужакыновой и Гусманом Кыргызбаевым.

Открытие зала прошло в рамках реализации программы Judo in Schools ("Дзюдо в школах"), которую реализует Национальный научно-практический центр физической культуры во взаимодействии с IJF при участии Министерства туризма и спорта РК. Программа предусматривает поэтапное создание сети школьных залов дзюдо, оснащённых современным оборудованием и обеспеченных методической поддержкой.

На первом этапе современным спортивным оборудованием был оснащён зал школы №45 "Келешек мектебі". Учебному заведению на безвозмездной основе передали специализированный спортивный инвентарь и комплекты кимоно для учащихся.

В день открытия также был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма и спорта, Министерством просвещения, Международной федерацией дзюдо, Республиканской федерацией дзюдо и спортивным клубом "Жеңіс". Документ предусматривает формирование устойчивого механизма взаимодействия сторон в сфере развития школьного спорта.

Дзюдо в Казахстане демонстрирует устойчивую динамику развития. После исторической победы Елдоса Сметова и завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Париже интерес к этому виду спорта в стране заметно вырос. В настоящее время дзюдо в Казахстане занимаются около 90 тысяч человек, а подготовку спортсменов обеспечивают порядка 1300 тренеров.