Сети должны расти быстрее потребления: Олжас Бектенов дал поручения энергетикам

Казахстан готовится к росту потребления электроэнергии. Промышленные предприятия, новые жилые кварталы и центры обработки данных потребуют дополнительных мощностей, а существующим сетям предстоит выдерживать все большую нагрузку. Чтобы избежать перебоев с электричеством, на юге и западе страны модернизируют линии электропередачи. Сроки реализации проектов рассмотрели на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.

В Послании от 28 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу добиться устойчивого избытка электроэнергии к 2029 году. Для этого стране предстоит одновременно строить электростанции, развивать сети и учитывать будущие потребности предприятий и населения.

«На фоне роста экономики, реализации новых промышленных проектов и ускоренного развития цифровой инфраструктуры нагрузка на энергосистему будет существенно возрастать. Поставленная Главой государства задача по достижению устойчивого энергопрофицита к 2029 году требует полной синхронизации трех направлений: генерации, электрических сетей и перспективного роста потребления», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Юг и Запад получат запас мощности

Председатель правления KEGOC Наби Айтжанов доложил, как идут инвестиционные проекты компании. Усиление электросети Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана увеличит пропускную способность транзита из Алматы через Жамбыл в Шымкент на 440 МВт.

Объект планируют ввести в июле 2027 года. Электроснабжение юга станет надежнее, а подключать возобновляемые источники энергии будет проще.

Второй проект объединит энергосистему Западного Казахстана с Единой электроэнергетической системой страны и поднимет пропускную способность до 500 МВт. Регион станет энергонезависимее.

Электроснабжение Западной зоны станет надежнее, проект позволит полнее задействовать мощности электростанций Атырауской и Актюбинской областей и разгрузить сети Актюбинского энергоузла. Работы планируют завершить в декабре следующего года.

Следом идет второй этап объединения Западной зоны с Единой энергосистемой со сроком ввода в 2035 году. Он замкнет энергосистему в кольцо линиями высокого напряжения.

KEGOC готовит и планы по развитию электросетей Алматинской области и области Жетысу. Это нужно для развития гидроэнергетики и подключения новых объектов возобновляемой энергетики.

Все эти проекты нацелены на надежное электроснабжение Юга и Запада, единство энергосистемы и энергетический суверенитет Казахстана.

Новые станции под контролем сроков

Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Ансар Айдаров рассказал, как компания усилит работу с учетом критики Главы государства. Отдельно говорили о мерах, которые должны поддержать качество работ и строгое соблюдение сроков строительства и ввода новых мощностей.

Он доложил о модернизации Алматинской ТЭЦ-2, реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, строительстве ТЭЦ в Кокшетау и Семее и расширении Экибастузской ГРЭС-2.

В списке значатся парогазовые установки в Кызылординской и Туркестанской областях, развитие возобновляемой энергетики с системами накопления энергии и проекты гидрогенерации.

По итогам совещания Министерству энергетики вместе с ответственными госорганами и организациями поручено до сентября следующего года завершить актуализацию энергетического баланса страны. Даны поручения усилить контроль за своевременным выполнением инвестиционных проектов в электроэнергетике.

Искусственный интеллект на страже сети

На площадке KEGOC Премьер-министр посмотрел, как национальную электросеть готовят к осенне-зимнему периоду, и провел совещание о дальнейшем укреплении энергетического суверенитета.

По данным KEGOC, цифровые технологии и искусственный интеллект дадут ежегодный финансовый эффект в 5,5 млрд теңге, или около 3% прибыли компании до вычета процентов, налогов и амортизации. Экономия появится за счет более точного распределения перетоков электроэнергии и снижения потерь.

Подключение электростанций к автоматическому регулированию частоты и активной мощности сэкономит еще порядка 4 млрд теңге в год.

В Национальном диспетчерском центре показали, как управляют энергосистемой, и представили планы по новым цифровым решениям. Они должны сделать управление отраслью точнее и сократить потери в сетях. Речь шла об искусственном интеллекте и обновлении системы диспетчерского управления на базе KEGOC.

Центр следит за балансом производства и потребления электроэнергии и управляет оборудованием всех 83 подстанций KEGOC. Обновление более 50 тыс. показателей позволяет быстро устранять аварии.

С начала года на транзите «Север-Юг» зафиксировали более 70 резких скачков нагрузки. В 95% случаев их удалось погасить без отключения жителей.

Интеллектуальная платформа AI-KEGOC прогнозирует выработку и потребление электроэнергии на сутки вперед по 21 энергоузлу и 169 объектам возобновляемой энергетики.

Цифровой мониторинг на базе синхрофазорных измерений увеличил пропускную способность энергомоста «Север-Юг» на 250 МВт. Это сопоставимо с потреблением целого города, причем без затрат на новое строительство. Потери в сетях при этом снизились.