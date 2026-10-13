Сети обновят, тарифы вырастут: что ждет водоснабжение Костаная в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет систему водоснабжения и водоотведения Костаная ждёт масштабное обновление. Планируется реконструировать сети, заменить оборудование на канализационных насосных станциях, часть которого не обновлялась десятилетиями, а также приобрести специализированную технику для ремонта.

На эти цели предусмотрено более 11 млрд тенге. Деньги будут поступать по нескольким направлениям – из национальных и инвестиционных программ, а также бюджета.

Однако для потребителей реконструкция тоже не пройдет незаметно. Вместе с обновлением сетей будут постепенно расти тарифы на воду и водоотведение.

Из критической зоны вышли, но работы еще много

Средний износ коммунальных сетей Костаная сегодня составляет 62,95%. При этом состояние отдельных видов коммуникаций отличается.

По данным ГКП «Костанай-Су», сети водоснабжения изношены на 64,3%, водоотведения – на 61,6%.

«Это при том, что за 2025 год нам удалось снизить показатель обветшания труб водоснабжения сразу на 10,1%, а труб водоотведения – на 5,1%. Средняя оценка снижения износа всех сетей составила 7,6%», – сообщил первый заместитель директора предприятия Ануар Ескатов.

На предприятии считают такое снижение износа за один год важным результатом. Эти данные подтвердило ТОО «Expact», которое провело независимый технический аудит коммунальной инфраструктуры.

Проверка проходила в рамках требований Водного кодекса РК и была связана в том числе с участием предприятия в инвестиционных программах по улучшению водоснабжения.

«На данный момент сети водоснабжения и водоотведения официально вышли из „красной зоны“ и перешли в „желтую“. Это означает, что состояние сетей больше не является критическим, но требует дальнейшего преобразования», – отметили в ГКП «Костанай-Су».

Планы реконструкции уже расписаны на ближайшие пять лет. Общий объем финансирования составляет около 11,5 млрд тенге. Большая часть этой суммы пойдет на замену одного из старейших канализационных коллекторов города.

Почти 9 млрд тенге – на один коллектор

Сумма в 11,5 млрд тенге выглядит внушительно, однако значительная её часть в течение нескольких лет уйдет на один крупный объект.

Речь идет о второй нитке напорного канализационного коллектора до накопителя-испарителя сточных вод. Его протяженность составляет 14 километров, а эксплуатируется он около 50 лет.

Коллектор проходит по улице Шевченко и далее до накопителя.

Работы частично начались уже в этом году. На подготовку и земляные работы потратили около 400 млн тенге.

«На следующий год предусмотрено 4 млрд тенге для реконструкции этого коллектора. Помимо замены самих сетей, предусмотрена также реконструкция камер переключения, замена колодцев и другое», – пояснил директор ГКП «Костанай-Су» Казбек Шалабаев.

Работы осложняет плотная застройка частного сектора. Кроме того, трубы находятся на глубине около семи-восьми метров.

Еще 4 млрд тенге планируют направить на продолжение реконструкции в 2028 году, около 1 млрд – в 2029-м.

Таким образом, только на этот коллектор потребуется порядка 9 млрд тенге.

Средства предоставляются на возвратной основе.

«Средства выделены в рамках программы финансирования по национальному проекту и являются возвратными. За них горводоканал будет рассчитываться в ближайшие годы. Ставка финансирования составляет 15%, она субсидируется, но основной долг в размере 9 млрд тенге предприятие должно будет полностью выплатить», – пояснили в управлении энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области.

Одни объекты заканчивают, другие уже ждут ремонта

Параллельно предприятие завершает реконструкцию другого коллектора – на улице Джангильдина. Работы здесь также растянулись на несколько лет и обошлись в миллиарды тенге.

Были сложности и на других объектах.

При ремонте канализационного коллектора на улице Базовой пришлось корректировать проектно-сметную документацию. Из-за этого сроки затянулись, а проект дважды проходил экспертизу.

На улицах Комарова и Соколовской ремонт сетей не удалось закончить вовремя из-за судебных разбирательств с подрядной организацией ТОО «АкмолаТрансТехмонтаж». Срок завершения работ перенесли до лета.

На следующий год запланирована реконструкция водопровода по улице Павлова – от Чехова до Железнодорожной, а также по улице Железнодорожной – от Павлова до Фролова.

Общая стоимость составляет почти 237 млн тенге. Более половины – около 120 млн тенге – уже направили на подготовительные работы и частичную замену труб в этом году.

В 2027 году необходимо завершить реконструкцию Индустриального магистрального водопровода. Остался один из наиболее сложных участков – от проспекта Назарбаева до улицы Складской, в районе кондитерской фабрики «Баян Сұлу».

Стоимость реконструкции магистрального водопровода составляет около 700 млн тенге.

Объем необходимых работ по-прежнему большой. При этом далеко не все расходы покрываются национальными проектами и инвестиционными программами. Часть затрат предприятие планирует включить в тариф.

Заявку на повышение тарифов уже подали

Пока в городе готовятся к масштабной реконструкции сетей, для потребителей готовятся новые тарифы.

ГКП «Костанай-Су» уже направило заявку на тарифы на следующие пять лет в департамент по регулированию естественных монополий.

Предварительные расчеты представили на публичных слушаниях.

«Прежний тариф был утвержден на пять лет – с 2022 по 2026 годы. Его действие истекло. С 2027 по 2031 годы нам должны утвердить новый тариф. В него будут заложены расходы на закупку материалов, электроэнергию, теплоснабжение, повышение заработной платы сотрудникам, а также постепенное погашение займов по программе „Нурлы жол“ и национальным проектам», – объяснил директор ГКП «Костанай-Су».

Согласно расчетам предприятия, в течение пяти лет тариф на холодную воду для костанайцев может вырасти с 267,5 до 328,25 тенге за кубометр.

Водоотведение может подорожать заметнее – с 234,78 до 373,84 тенге за кубометр.

Полученные средства предприятие намерено направлять в том числе на снижение износа сетей, улучшение качества воды и уменьшение числа аварий.

Коммунальщики объясняют: стоимость ремонта напрямую зависит от масштаба повреждения и диаметра трубы. Чем крупнее авария, тем дороже ее устранение.

Новые тарифы станут известны 1 декабря

Если расчеты «Костанай-Су» одобрят, за пять лет стоимость подачи холодной воды увеличится примерно на 61 тенге за кубометр, водоотведения – почти на 140 тенге.

Однако окончательное решение еще не принято.

В департаменте по регулированию естественных монополий пояснили, что заявка находится на рассмотрении. Утвержденные тарифы должны опубликовать за месяц до вступления в силу – 1 декабря.

Новый тариф будет рассчитан на период с 2027 по 2031 год.

При этом утверждение пятилетнего тарифа не означает, что все пять лет он останется неизменным.

«Сейчас заявка по повышению тарифа на услуги подачи холодной воды и водоотведения находится на рассмотрении наших специалистов. Сказать, насколько повысят тарифы, я не могу, но то, что повысят, – это точно. Пятилетний период тарифов, которые были утверждены на 2022–2026 годы, истек», – рассказал руководитель ценового отдела департамента по регулированию естественных монополий Данияр Ахметов.

Заявку будут рассматривать в октябре и ноябре.

По словам Ахметова, в дальнейшем предприятие сможет обращаться за корректировкой тарифа, например из-за роста заработной платы или инфляции.

«Ежегодно управление статистики публикует данные по росту заработной платы. В связи с этим руководство горводоканала может выходить к нам с предложением о повышении тарифа на соответствующий процент. Плюс учитывается ежегодный рост инфляции», – пояснил он.

То есть тариф на 2027–2031 годы установят сразу на пять лет, но при определенных основаниях его смогут пересматривать. Окончательное решение в каждом случае будет принимать департамент по регулированию естественных монополий.

Реконструкция идет сразу на нескольких объектах

В этом году «Костанай-Су» одновременно вело реконструкцию на 13 объектах водоснабжения и водоотведения. Часть работ перейдет на следующий год.

В конце сентября объекты предприятия посетил вице-министр промышленности и строительства РК Дархан Мырзабаев. Ему показали проекты по модернизации водоснабжения и цифровизации.

В частности, предприятие приобрело новый блок водоочистных сооружений производительностью более 50 тыс. кубометров воды в сутки. На него направили свыше 7 млрд тенге.

Оборудование должно улучшить очистку и качество питьевой воды.

Еще 315 млн тенге потратили на GPS-контроль спецтехники, автоматизацию водоподготовки и современные комплексы телеинспекции сетей.