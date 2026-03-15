Сеул и Токио первыми открыли участки референдума для казахстанцев
Все участки работают при дипломатических представительствах страны.
Сегодня 2026, 03:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
90Фото: МИД РК
Казахстанцы за границей начали голосовать на референдуме по проекту новой Конституции, передает BAQ.kz.
Все участки работают при дипломатических представительствах страны.
Первое голосование прошло в 07:00 по местному времени на участках №422 в Сеуле и №425 в Токио.
