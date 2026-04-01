Сеул ведёт переговоры с Казахстаном о поставках нефти
Южная Корея почти полностью зависит от импорта энергоресурсов.
Южная Корея рассматривает Казахстан как альтернативный источник поставок нефти на фоне рисков, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Министр промышленности страны Ким Чжон Кван заявил в интервью телеканалу KBS, что стороны близки к подписанию соглашения.
«Есть значительный прогресс, поэтому уже в начале следующей недели мы сможем объявить конкретные объемы и детали», — отметил он.
В начале апреля глава администрации президента Кан Хун Сик вместе с министром посетил Казахстан, где обсуждались вопросы поставок сырой нефти и нафты на фоне возможных перебоев с транспортировкой через Ормузский пролив.
По словам министра, несмотря на географическую удалённость, сроки доставки нефти из Казахстана сопоставимы с поставками из США и составляют около 50–60 дней.
Он подчеркнул, что визит в Центральную Азию направлен на долгосрочную диверсификацию каналов поставок энергоресурсов.
Южная Корея почти полностью зависит от импорта энергоресурсов. Около 70% закупаемой нефти приходится на страны Ближнего Востока. В прошлом месяце страна также получила обязательство от ОАЭ по поставке 24 млн баррелей нефти.
