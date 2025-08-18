С 19 по 21 августа в северных и восточных регионах Казахстана ожидается похолодание, передает BAQ.KZ.

По прогнозу синоптиков, ночью температура на севере составит +10...+17 °C, на востоке — до +5...+15 °C. Днём на востоке будет теплее: местами воздух прогреется до +29 °C.

По всей стране, кроме южных областей, прогнозируется облачная погода с грозами и кратковременными прояснениями.

В начале периода сильные дожди ожидаются на западе и востоке, с середины — на северо-западе, а 21 августа — на севере Казахстана.

В южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода.

По стране также прогнозируются усиление ветра, туманы в ночные и утренние часы.