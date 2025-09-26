В северной части Казахстана погоду будет определять Северо-западный циклон, который принесет дожди, временами сильные, а 28-29 сентября в некоторых районах возможен переход осадков в снег, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В южных регионах страны ожидаются дожди с грозами под влиянием Южного циклона. По всей республике прогнозируется усиление ветра, а в ночные и утренние часы местами ожидается туман.

С 28 сентября с приходом холодного антициклона сначала на север страны, а затем и на юг, температура существенно понизится по всей территории Казахстана.

На западе ночные температуры будут колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а днем потеплеет до 13-22 градусов.

В юго-западных регионах ночные температуры снизятся с 10-15 до 7-12 градусов, а дневные поднимутся до 18-23 градусов тепла.

На севере и северо-западе ночью ожидаются морозы от 1 до 6 градусов ниже нуля, днем температура снизится до 3-10 градусов тепла.

В Павлодарской области и центральных регионах ночные показатели упадут с 5-15 до 2-7 градусов, а дневные — с 22-28 до 7-18 градусов тепла.

На востоке ночные температуры колеблются от 2 до 10 градусов, а днем снизятся с 25-30 до 20-25 градусов, на севере региона днем ожидается 10-15 градусов тепла. На юге страны ночью будет 5-13 градусов, днем температура опустится до 15-28 градусов.

В юго-восточных горных районах ночью ожидается 0-5 градусов тепла, а днем – 15-20 градусов, тогда как в остальных частях региона ночная температура составит 10-15, а дневная – 23-30 градусов.