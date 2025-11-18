В 2025 году на историческую родину вернулись 13 202 этнических казахов, получивших статус кандаса, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. С 1991 года в Казахстан вернулись более 1,16 млн этнических казахов, передает BAQ.KZ.

Наибольшая часть переселенцев прибыла из Узбекистана (45,6%) и КНР (42,3%), остальные — из Туркменистана, Монголии, России и других стран.

По возрастной структуре переселенцев 57,6% — трудоспособного возраста, 33,9% — несовершеннолетние и 8,5% — пенсионеры. Среди трудоспособных кандасов 15,2% имеют высшее образование, 28,2% — среднее специальное, 50,5% — общее среднее образование, 6,1% — без образования.

Переселенцы расселились по различным регионам Казахстана, однако особое внимание уделяется северным и трудодефицитным регионам: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, а также Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области. На 2025 год квота на переселение в этих регионах составляет 2 309 человек, из которых на 1 ноября переселено уже 1 942 кандаса.

Государство предоставляет переселенцам меры поддержки:

Субсидия на переезд — 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу семьи и каждого члена семьи;

Помощь на аренду жилья и коммунальные услуги — ежемесячно 15–30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге) в течение года;

Сертификат экономической мобильности — до 50% стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью для покупки, строительства или первоначального взноса по ипотеке.

С начала года 1010 кандасов получили различные меры поддержки, включая трудоустройство на постоянную работу — 313 человек уже нашли работу.

Министерство отмечает, что эти меры способствуют эффективному добровольному переселению граждан в северные регионы и стимулируют экономическую активность переселенцев.