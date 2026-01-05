Гиперзвуковые ракеты были запущенны из одного из пхеньянских районов в северо-восточном направлении. Снаряды преодолели 1 тысячу километров и нанесли удары по мишеням в Японском море, которое в КНДР называют Восточным.

За ходом учений наблюдал лидер Северной Кореи Кореи Ким Чен Ын, говорится в сообщении.

Он поблагодарил военнослужащих за успешное проведение первых в новом году боевых учений и заявил о необходимости укрепления ядерных сил сдерживания в свете последних мировых событий.

По словам северокорейского лидера, наращивание сил ядерного сдерживания страны является важным стратегическим направлением в самообороне КНДР.