  • 5 Января, 23:05

Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты

За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын

Сегодня, 22:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Anadolu Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
109
Фото: Anadolu
По сообщению Центрального телеграфного агенство Кореи (ЦТАК), в КНДР состоялись учения по запуску гиперзвуковых ракет, передает Baq.kz со ссылкой на Анадолу.

Гиперзвуковые ракеты были запущенны из одного из пхеньянских районов в северо-восточном направлении. Снаряды преодолели 1 тысячу километров и нанесли удары по мишеням в Японском море, которое в КНДР называют Восточным.

За ходом учений наблюдал лидер Северной Кореи Кореи Ким Чен Ын, говорится в сообщении.

Он поблагодарил военнослужащих за успешное проведение первых в новом году боевых учений и заявил о необходимости укрепления ядерных сил сдерживания в свете последних мировых событий.

По словам северокорейского лидера, наращивание сил ядерного сдерживания страны является важным стратегическим направлением в самообороне КНДР.

Самое читаемое

Наверх