Северная территория Австралии готовится к воздействию тропического циклона Нарелле

Сегодня 2026, 09:02
По прогнозам, тропический циклон Нарелле обрушится на Северную территорию Австралии в субботу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Днем ​​ранее циклон принес разрушительные ветры, проливные дожди и отключения электроэнергии на северо-восточное побережье страны.

По данным метеорологического бюро страны, ураган Нарелле, представляющий собой систему второй категории, движущуюся на запад в заливе Карпентария, скорее всего, достигнет отдаленных восточных районов территории поздно вечером в субботу.

"По прогнозам, ураган Нарелле усилится в субботу, быстро продвигаясь на запад", - сообщило метеорологическое бюро, прогнозируя разрушительные ветры со скоростью до 185 км/ч (115 миль в час).

 

