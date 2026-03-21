По прогнозам, тропический циклон Нарелле обрушится на Северную территорию Австралии в субботу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Днем ​​ранее циклон принес разрушительные ветры, проливные дожди и отключения электроэнергии на северо-восточное побережье страны.

По данным метеорологического бюро страны, ураган Нарелле, представляющий собой систему второй категории, движущуюся на запад в заливе Карпентария, скорее всего, достигнет отдаленных восточных районов территории поздно вечером в субботу.