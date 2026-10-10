Объездную дорогу в Атырау планируют открыть в 2027 году

Магистраль протяжённостью 27,5 километра должна разгрузить городские улицы и вывести транзитный транспорт за пределы города.

10 Октября 2026, 15:34
АВТОР
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Pixabay.com 10 Октября 2026, 15:34
10 Октября 2026, 15:34
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Фото: Pixabay.com

В Атырау продолжается строительство Северной объездной автомобильной дороги. Полностью завершить работы и запустить магистраль планируется до конца 2027 года.

Новая дорога призвана снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города, улучшить транспортное сообщение и вывести за пределы Атырау транзитный и большегрузный транспорт.

Протяжённость магистрали составит 27,5 километра. Ожидается, что реализация проекта позволит повысить пропускную способность дорог и улучшить условия движения для автомобилистов.

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