Объездную дорогу в Атырау планируют открыть в 2027 году

В Атырау продолжается строительство Северной объездной автомобильной дороги. Полностью завершить работы и запустить магистраль планируется до конца 2027 года.

Новая дорога призвана снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города, улучшить транспортное сообщение и вывести за пределы Атырау транзитный и большегрузный транспорт.

Протяжённость магистрали составит 27,5 километра. Ожидается, что реализация проекта позволит повысить пропускную способность дорог и улучшить условия движения для автомобилистов.