В Казахстане опережающими темпами реализуются меры по восстановлению Северного Аральского моря. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ.

По его данным, с 2023 года в Северный Арал было направлено 5 млрд кубометров воды. В результате объем воды в море вырос до 24,1 млрд кубометров.

Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами, к 2025 году объем должен был достичь лишь 20,6 млрд кубометров, а нынешних показателей планировалось добиться только к 2029 году. К 2030 году целевой ориентир составляет 27 млрд кубометров.