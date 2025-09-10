Северный Арал наполняется быстрее прогнозов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане опережающими темпами реализуются меры по восстановлению Северного Аральского моря. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ.
По его данным, с 2023 года в Северный Арал было направлено 5 млрд кубометров воды. В результате объем воды в море вырос до 24,1 млрд кубометров.
Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами, к 2025 году объем должен был достичь лишь 20,6 млрд кубометров, а нынешних показателей планировалось добиться только к 2029 году. К 2030 году целевой ориентир составляет 27 млрд кубометров.
"В данный момент за счет гранта Всемирного банка разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта по сохранению Северного Арала. Рассматривается вариант наращивания Кокаральской плотины на два метра со строительством гидроузла для стабилизации уровня воды в озерных системах Акшатау и Камыстыбас. Проект направлен на восстановление дельты Сырдарьи, улучшение качества воды, развитие рыбного хозяйства Кызылординской области и условий жизни местных жителей", — отметил министр.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- Аида Абикеева вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу