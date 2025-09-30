На территории Мангистауской области стартовала научная экспедиция, организованная Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Цель экспедиции — проведение рекогносцировочных работ по оценке и выбору локаций для установки новых сейсмостанций.

Уникальность этой работы заключается в том, что до сих пор в Мангистауской области не существовало сети регулярного сейсмического мониторинга. Это делает текущую экспедицию важным и во многом историческим шагом для повышения сейсмической безопасности региона.

Как отмечают специалисты, в Мангистау действительно возможны слабые, но ощутимые сейсмические события. Однако они не выходят за рамки естественной геологической активности и не свидетельствуют о сдвижении крупных тектонических плит или приближении разрушительных землетрясений. По словам учёных, подобные толчки фиксируются в различных регионах мира и являются частью нормальных процессов в земной коре.

Исследования проводят сотрудники лаборатории техногенной сейсмичности ННЦСНИ, которые занимаются анализом природных и индустриальных колебаний. В рамках экспедиции специалисты исследуют особенности рельефа, геологические характеристики, а также близость к населенным пунктам и инфраструктуре — всё это необходимо для правильного размещения высокочувствительных сейсмических приборов.

Современное оборудование позволяет улавливать даже слабые сейсмические шумы, что даёт возможность точного и своевременного анализа подземных процессов. После завершения всех полевых работ специалисты определят наиболее подходящие точки для установки сейсмостанций.