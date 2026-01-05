Сейсмологи сообщили о землетрясении на юге Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано на границе Жамбылской и Алматинской областей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанский Национальный центр данных.
Согласно оперативной информации Центра данных РГП ИГИ, подземные толчки произошли 5 января 2026 года в 10 часов 15 минут по времени Астаны, что соответствует 05 часам 15 минутам по Гринвичу. Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах к северу от села Отар.
Координаты эпицентра составили 43,76 градуса северной широты и 75,15 градуса восточной долготы. Магнитуда землетрясения зафиксирована на уровне mpv 3,7, энергетический класс — K=8,8.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало. Сейсмологи продолжают мониторинг обстановки в регионе.
Самое читаемое
- Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- В Казахстане изменился порядок налогообложения транспортных средств
- Марко Рубио может возглавить управление Венесуэлой после смены власти